أول ظهور علني لـ عبير زوجة أحمد أبو هشيمة الحسناء التي أحرقت قلب ياسمين صبري.. نسخة من سمية الخشاب!!

تداولت حسابات فنية على السوشيال ميديا صورة نادرة لعبير، زوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الأولى وأم أولاده.

واستطاعت أن تلفت انتباه رواد السوشيال ميديا بجمالها وأناقتها رغم ابتعادها عن أضواء الإعلام والسوشيال ميديا.

عبير هي زوجة أحمد أبو هشيمة الأولي، وكان تعرف عليها أثناء دراسته بالجامعة وتم الزواج وهو في بداية العشرينات من عمره وأنجب منها أبنائه عمر ويوسف.

انفصل أبو هشيمة عن زوجته الأولى بعد سنوات من الزواج دون أن يعلن الأسباب، ورغم انتهاء حياتهما الزوجية لكن علاقته بأبنائه جيدة ويظهر معهما في الكثير من الحفلات والمناسبات العامة.

كرر أبو هشيمة تجربة الزواج من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، واستمر زواجهما لمدة 3 سنوات تقريبا ثم انفصل في هدوء عام 2012.

تعرف أحمد أبو هشيمة على ياسمين صبري في صالة الألعاب الرياضية ونشأت بينهما قصة حب، وتم زواجهما في 2020 في حفل أسري بسيط بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

بعد عامين من الحياة الهادئة المستقرة أعلن الثنائي انفصالهما بشكل مفاجىء، وتردد أ

ن السبب في هذا القرار هو أن أبو هشيمة على علاقة بفنانة عربية شهيرة، وتسبب ذلك في خلافات كبيرة بينه وبين زوجته ياسمين صبري.