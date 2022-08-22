تحولت إلى عجوز بدينة.. إطلالة مفزعة ومخيفة للنجمة الجميلة بوسي والجمهور مصدوم!! ماذا حدث لها؟!

في أحدث ظهور للفنانة الكبيرة بوسي أثناء عيد ميلاد شقيقتها نورا فوجئ الجمهور بتغير ملامحها بشكل كبير وتأثير عوامل الزمن على وجهها.

ونشرت مي نور الشريف صورًا لها مع أسرتها ووالدتها بوسي وخالتها نورا وشقيقتها سارة من الاحتفال، في أجواء منزلية، وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور “انستجرام”.

وعلقت على الصور التي نشرتها، قائلة: “حبايبي برج الجوزاء خالتي نورا و سارة أختي حبيبتي ربنا يسعد قلبكوا ويحفظكوا لينا منورين حياتنا.. بحبكوا فوق أي كلام ممكن يعبر. وممتنة لوجودكوا في حياتي.. كل عام وأنتوا في أفضل حال والله حافظكم”.

وفي وقت سابق نشرت الممثلة شيماء عباس على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها مع النجمة بوسي، ظهرت فيها ترتدي نظارة طبية، وظهر تغير شكلها مع وضوح علامات تقدم العمر.

والفنانة بوسى هي شقيقة نورا وهي من مواليد 1953، أي أن عمرها 70 عاماً وإسمها الحقيقي ياسمين محمد شعبان، وبدأت حياتها الفنية منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، وشاركت في برامج الأطفال في التليفزيون.

يشار إلى أن آخر أعمال بوسي مسلسل "البرنسيسة بيسة" والذي عرض رمضان 2018، وشاركت في البطولة مع مي عز الدين وأمير المصري، ومحمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم. من تأليف مصطفي عمر وفاروق هاشم وإخراج أكرم فريد.



