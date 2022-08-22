دقت ساعة الصفر .. ليلى عبد اللطيف تصعق الجمهور وتحذر من 3 توقعات خطيرة لنهاية العام 2022

عبرت منجمة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف عن تشاؤمها من نهاية عام 2022، كاشفة عن توقعات صادمة.

عبرت منجمة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف عن تشاؤمها من نهاية عام 2022، كاشفة عن توقعات صادمة.

وقالت “عبداللطيف” خلال استضافتها في برنامج “أنا هيك” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني “ميشيل” عبر تلفزيون الجديد، إن اللبنانين سيضطرون لإلتزام بيوتهم للمرة الثانية ولكن نتيجة أحداث مؤسفة ستقع في لبنان، سينــجم عنها إسالة الدمـاء

كما أشارت بأن وسائل الإعلام ستلقي الضوء في المستقبل القريب على رجل دين تحوم حوله العديد من الشبهات، وفق قولها.

ولفتت إلى أن لبنان سيشهد جريمة “مستنكرة” ستهز الرأي العام ستطال شخصية معروفة جدا.

وفيما يتعلق بموضوع الليرة اللبنانية، رأت “عبداللطيف” بأنها ستكون موضع قلق وجدل كبيرين، متوقعة بانها ستشهد ازمة على غرار ازمة الدولار.

وقالت في إطار توقعاتها، بأنها ترى العاصمة اللبنانية “بيروت” تحت خط النار، لافتة إلى أن هذه الاشتباكات ستطال بعض المناطق الأخرى.

كما نوهت إلى إن لبنان سيشهد اعـ.ـتداء على ما وصفته “الجسم الإعلامي”، مشيرة إلى أن إحدى القنوات ستشهد نيـ.ـرانا، لافتة لاحتمالية تـ.ـعرض إحدى القنوات لقصف إسـ.ــ.ـرائيـ.ــ.ـلي.

ونفت “عبداللطـيف” وقوع تسـوية وصلح بين رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وجبران باسيل، لافتة إلى اندلاع مواجـهات بين أنصارهما في إحدى المناسبات الوطنية.

عدوان إسرائيلي على لبنان

وتوقعت قيام إـسرائــيل بعمل عدوانـي ضد لبنان، مشيرة إلى ان المقاومة ستكون له بالمرصاد وستقوم بردعه مهما بلغت التضحيات