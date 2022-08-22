مين أكتر شخص نفسك تتجوزيه؟! نرمين الفقي أجابت بكل صراحة وبدون خجل وكشفت عن من تتمناه بعد عنوستها الطويلة!!

تصدرت النجمة نرمين الفقي، خلال الأيام الماضية ، العناوين الأساسية لمواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تشق طريقها بيسر نحو الترند على مؤشرات بحث جوجل.

جاء ذلك بسبب خبر زواجها الذي انتشر بسرعة البرق، وهو ما بدأ معه تدفق سيل من الاستفسارات عن حياة نرمين الفقي، فيما يتعلق بالخطوبة والزواج .

هذا وكانت قد اشتعلت مواقع التواصل في الأيام الماضية بأنباء مفاجئة تتحدث عن زفاف النجمة الكبيرة نيرمين الفقي بعد عنوسة طويلة.

اسم نيرمين الفقي أصبح متصدراً محركات البحث بعد هذه الأنباء وخاصة بعد تداول صور لها بفستان الزفاف مع الفنان محمد عادل إمام.

وتسببت الصور بصدمة خاصة وأن نجل عادل إمام متزوج ليشتعل جدل كبير بينما ظهرت نرمين الفقي بفستان زفاف واسع واكمام طويلة وبفيونكة من الوسط وبستايل مختلف وانبهر الكثير بشكل نرمين الفقي.

وكشفت نيرمين الفقى في وقت سابق عن الرجل الذى تتمنى الإرتباط به، موضحة أنها تتمنى أن تلتقى بشخص يكون رجل بمعنى الكلمة ويكون سندا لها، ويكون مخلصا فى حبه ، ولا يشترط أن يكون ملياردير.

وأضافت الفقى خلال لقائها فى برنامج "ملوك الترند"، المذاع على تليفزيون اليوم السابع، أن الفن سرق عمرها وسلب منها راحة البال وشغلها عن الإرتباط بإنسان تحبه ويحبها رغم إن الفن فى نفس الوقت أعطاها حب الجمهور والشهرة والأضواء.