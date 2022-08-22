عندي أموال مش عارف أوديها فين.. الفنان هاني شاكر يتباهى بثروته.. الرقم سيصيبك بالشيب !!

علق الفنان هاني شاكر على الانتقادات التي وجهت إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصوله على الجنسية الدومينيكية باعتبارها ملاذًا ضريبيًا.

وقال ضاحكًا أثناء استضافته بـ "et بالعربي": "والله هي الأموال مش عارف أوديها فين بصراحة، والنبي ناس رايقة، أنا مش عارف أقول إيه، الكلام ده كلام فارغ".

وتبلغ ثروة أمير الغناء العربي الفنان المصري هاني شاكر 32 مليون دولار، والتي جمعها خلال مسيرته الفنية على مدار 40 عاماً ، مع حوالي 600 أغنية.

ويستعد أمير الغناء العربي، الفنان هانى شاكر، لإحياء حفل غنائي يوم ٢٠ أغسطس الجارى، في لبنان، بمنطقة طبرجا، وذلك بقيادة المايسترو باسم بدور، ومن المقرر أن يقدم شاكر مجموعة متميزة من أفضل أغانيه، التى تنال إعجاب الجمهور.