شقيقة دنيا بطمة تخطف الأنظار بحسنها الأخاذ في ظهور نادر.. والجمهور: أجمل من الفنانة بمليون مرة !!-صور

نشرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ صور على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي من حفل خطوبة شقيقتها الصغرى إيمان بطمة، قدمت من خلاله التهاني لها معربة عن سعادتها بخطوبتها وتمنت أن تتمم هذه الخطوة بالخير.

وإحتفلت بطمة​ بخطوبة شقيقتها الذي تبين من خلال الصور أنه تم في أجواء عائلية، وسيطرت الأجواء المغربية على حفل الخطوبة من كافة النواحي، كما حرصت دنيا بطمة وأسرتها على توجيه رسالة لشقيقتها وعريسها في هذه المناسبة.

وعلقت دنيا بطمة على الصور قائلةً: "آخر العنقود أختي حبيبتي الصغيرة ألف مبروك الله يكمل عليكم بالخير..كبرتي".