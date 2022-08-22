مين أكثر واحدة نفسك فيها وعايز تتجوزها؟! حسن شاكوش أجاب بكل صراحة وبدون تفكير وكشف المستور لأول مرة.

تحدث مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في مقابلة اعلامية سابقة عن المرأة التي يحلم بها ويريدها أن تكون زوجه له في المستقبل.

قائلا: "بدور حاليا على بنت الحلال، وعايز واحدة تشبه أمي، البنات اليومين دول بتوع بابي ومامي، والبنات اللي بتشوفيهم على تيك توك الأيام دي هات 2000 جنيه عشان خارجة مع أصحابي، وهات 3000 جنيه عشان رايحه الساحل".وتابع: "أنا عايز واحدة أسافر 20 سنة أشتغل أرجع ألاقيها في البيت، مش أرجع ألاقيها في الساحل، الموضوع باظ خالص".

الجدير بالذكر أن حسن شاكوش استلم كارنيه نقابة المهن الموسيقية في 19 يونيو الماضي، ونشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله استلمت كارنيه النقابة، جاهزين للشغل".