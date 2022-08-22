بعد طرده من قناة بي إن سبورت.. تعرف على الراتب الشهري للاعب أبو تريكة.. رقم صادم لن يخطر على بالك!!!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق بخبر إقالة قناة بي إن سبورت لاعب كرة القدم المصري السابق والمحلل في القناة، محمد أبو تريكة.

ونشرت مقاطع فيديو على موقع يوتيوب الخبر نفسه، ضمن مقاطع ناقشة تصريحات أبو تريكة وانتقاده دعم الدوري الإنجليزي للمثلية خلال استوديو تحليلي لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الموسم الماضي.وبعد التحقق من الخبر المتداول تبين أنه إشاعة لا أساس له من الصحة إذ لم تُعلن شبكة قنوات بي إن سبورت عن إقالة أبو تريكة.

يعتبر نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة من أشهر المحللين الرياضيين الذين يعملون في مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية.

وكشفت تقارير صحافية رياضية أن راتب محمد أبو تريكة في قناة بي أن سبورت يصل إلى 50 ألف يورو شهرياً.وأكدت التقارير أن النجم محمد أبو تريكة يحصل على أعلى راتب من بين جميع المحللين الذين يعملون في القناة، وكشف التقارير ان بقية المحللين في القناة يحصلون على راتب شهري يتراوح ما بين 25 ألف إلى 45 ألف يورو شهريا، أي أن محمد أبو تريكة أعلاهم أجرا في القناة.

وتحرص شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية على الاستعانة بأفضل نجوم كرة القدم في العالم العربي وأوروبا للقيام بالتحليل الفني على المباريات التي تقوم القناة ببثها في مختلف الدوريات الاوروبية والعربية والأفريقية.