بواقعه هي الأولى من نوعها : يحدث في السعودية.. سائق يمارس هذه العادة مع طالبات الجامعة منذ 10 سنوات في الحافلة .. صـادم وغير متوقع.!! (شاهد الصور)

قامت طالبة بجامعة الجوف، في المملكة العربية السعودية، بنشر صور توثيقية، لقيام مواطن سعودي يعمل سائقًا للحافلة التي تنقلها وزميلاتها من وإلى الجامعة، على مسافة 65 كم تقريبًا،

طوال عشر سنوات، بسلوك نادرٍ وفريدٍ من نوعه بشكل يومي، على متن حافلة الطالبات. وتكشف الصور المتداولة، قيام سائق الحافلة السعودي بتقديم أطعمة ومشروبات للطالبات على متن الحافلة بشكل مجاني ويومي طيلة 10 سنوات.



وقال السائق الخلوق، عايد الوذيمان، إنه متقاعد من الدفاع المدني، ويعمل في وظيفة قيادة الحافلة لملء وقت الفراغ بعد التقاعد، لافتًا إلى أن فكرة تقديمه الضيافة التي تحتوي على أطعمة ومشروبات للطالبات،

ليست جديدة، بل مضى على تطبيقها ما يقارب العشر سنوات، وفقًا لمصادر محلية. وعن الدافع الذي قاده إلى هذه الفكرة، أوضح "الوذيمان" أن ما دفعه لهذه المبادرة هو بُعد مسافة الجامعة عن منازل الطالبات،

إذ إنهن يغادرن منازلهن من 7 صباحًا حتى 4 عصرًا، بالإضافة إلى حال ابنته التي لا يكون لديها الوقت لتناول وجبة الإفطار في المنزل في بعض الأحيان.

وأكد أنه حين يقوم بتقديم الوجبات خفيفة من أطعمة ومشروبات للطالبات، لم يكن يهدف من ذلك التصوير أو الظهور والشهرة أمام الناس.

ولفت إلى أنه عند تقديمه للوجبات الخفيفة للطالبات، فإنه يلتزم بتطبيق كافة الاحترازات الصحية، ومسافات التباعد الاجتماعي داخل الحافلة، حيث لا يُسمح بجلوس طالبتين بجانب بعضهما في نفس الكرسي.