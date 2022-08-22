لن تصدق كم كان مهر الفنانة ياسمين صبري من أبو هشيمة؟! النجمة الشهيرة تجيب بكل صراحة وتكشف المستور !!

صدرت الفنانة ياسمين صبري، مؤشرات البحث وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أنباء عودتها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي لم يصدر أي تأكيد أو نفي من الثنائي حتى الأن.

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد خرجت حاسمة الأخبار التي ترددت حول حصولها على هدايا بقيمة 15 مليون جنيه من طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وهو ما جاء بعد أن سُئلت كثيراً إثر ضجة طلاقها.

الفنانة الحسناء التي تصدرت أخبار طلاقها الترند خلال الفترة الماضية قالت بكلِّ جرأة ودون خجل: "إنها تزوجت أبو هشيمة يوم 17 نيسان (أبريل) من عام 2020 ، من دون مهر أو مؤخر صداق" وهو ما صدم الصحافيين لوهلة.

وبيّنت الفنانة صبري في تصريحات صحافية أن أبو هشيمة كان بالفعل زوجاً كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل عن الـ15 مليون جنيه كلام غير صحيح.

وفي تصريحاتها أيضاً نفت تماما صحة ما تردد حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة.