مفاجأة من العيار الثقيل،.. لن تصدقوا من هي حفيدة عبدالحليم حافظ.. مطربة وممثلة شهيرة دخلت عالم الفن من أوسع الأبواب

يحن الكثير من المتابعين الي زمن الفن الجميل ونجومه الراقية الذين جاءوا في تلك الفترة، وظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي.

وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء المغنية الشعبية “بوسي” التى صرحت في أكثر من لقاء لها بجملة “أنا حفيدة عبد الحليم”.. إذ أنه قد يطلق بعض الفنانين هذه الجملة على أنفسهم لاعتقادهم أنهم يسيرون على نفس خطى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

إلا أن بوسي الشهيرة بأغنية “آه يا دنيا” لم تقل هذه الجملة لنفس السبب، بل إنها أشارت إلي أنها تجمها صلة قرابة به حيث كانت تعني أنها حفيدة عبد الحليم فعلاً.

فبعد أن كشفت بوسي بأنها حفيدة الراحل عبد الحليم حافظ، شكل الأمر صدمة للجمهور ومفاجأة من العيار الثقيل للاختلاف الجزئي والكلي في طبيعة فنيهما، إلا أن بوسي أكدت أنها تربت في نفس منزل العندليب خلال فترة طفولتها.

وقالت بوسي: “أنا حفيدة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ فجدي ابن خالته، وأنا نشأت في نفس المنزل الذي تربى عبدالحليم بداخله وهو صغير، وأنا سعيدة للغاية بهذه القرابة، وسأحرص في حفلاتي القادمة على تقديم بعض الأغاني القديمة لعبدالحليم حافظ”.