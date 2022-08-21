بعد ضجة طلاقها.. إلهام الفضالة تكشف ما كان يفعله شهاب الجوهر بـ اطفالها.. هذا ما كان يفعله الساعة الخامسة فجراً.! !

ضجت المواقع الاعلامية مؤخرا بأنباء طلاق الفنانة الكويتية الهام الفضالة من مواطنها شهاب الجوهر،

لتخرج الفنانة لتنفي هذه الشائعات وتؤكد ان علاقتهما طيبة للغاية.وعبر بث مباشر، ظهر الزوجان للحديث مع جمهورهم، لتقوم الفنانة بمدح زوجها شهاب جوهر وطريقة تعامله مع أولادها وأولاده مشيرة إلى أنها لم تقابل أباً أفضل منه فيما يفعله مع الأطفال.

وقال شهاب جوهر في بداية حديثه: "والله أهم شيء عندنا العيال مستنأنسين هذا الأساس في السفر بالنسبة لنا"، لتقاطعه إلهام الفضالة مشيدة بصفاته.

وعبرت إلهام الفضالة عن سعادتها بوجود شهاب جوهر معها مشيدة بمواصفاته قائلة: "ربي لك الحمد والله رزقني بزوج حتى لو بعد عمر يملك نفس المواصفات قلب أبيض حنون".



وتابعت إلهام الفضالة: "ما شفت أب في الدنيا مثل شهاب، والله أتكلمها بصدق"، وهو ما أثار خجل شهاب جوهر وطلب منها التوقف عن مدحه أمام الجمهور.



وأثنى شهاب جوهر على إلهام الفضالة قائلاً: "وانتي بعد ما فيه منك إنسانية طيبة حنونة ما فيه منك"، وذلك رداً على تغزلها في صفاته.



وروت إلهام الفضالة بعض المواقف التي يفعلها شهاب جوهر في المنزل من أجل الاطمئنان على الأطفال حتى أثناء نومهم قائلة: "والله وما فيه أكثر من اسم الله ما شفت رجال زي شهاب للحين يدخل على العيال يعدل الغطا وللحين ما شفت زي شهاب".

وأضافت: "الساعة 5 الفجر ينام أخر واحد وأقول لهم هما كبار ينامون كلهم ويقفل البيبان وبعدين ينام، طيب بس عصبي شوي"، قبل أن ينفجر الثنائي ضاحكاً على وصفها له بالعصبية.