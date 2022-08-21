ياسمين جمال تكشف بكل جراءة وبدون تردد عن السبب الذي جعلها ترفض المشاركة في حضرة المتهم أبي.. ما فعله معها ممدوح وافي بالكواليس لا يصدق!

تحدثت الفنانة ياسمين صبري، عن ذكرياتها مع الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، إذ أشارت إلى أن الراحل قبل يدها أثناء تصوير مسلسل الفريسة والصياد، وأكد أنها سبب نجاح هذا العمل، لذلك حرص على شكرها بطريقته الخاصة.

وقالت ياسمين جمال خلال تصريحات تلفزيونية لها: أثناء تصوير مسلسل الفريسة والصياد، وجدت المساعدة الخاصة بي، تطلب مني الذهاب إلى أستاذ ممدوح حالًا، بالفعل ذهبت ووجدت الجموع في صمت تام، وعندما رأيته قبّل يدي، وقالي شكرا أنتي منجحالي المسلسل، شكرا ليكي ولوجودك معانا.

وكشفت الفنانة ياسمين جمال، أسباب رفضها دور إيمان العاصي في مسلسل حضرة المتهم أبي، مع الراحل نور الشريف، إذ أشارت إلى أنها كانت متعاقدة على عدة أعمال فنية وقتها، قبل عرض هذا الدور عليها، لذلك اضطرت لرفض العمل.

وأوضحت ياسمين جمال أن الراحل نور الشريف أبلغها بأنها سوف تصبح نجمة مصر المقبلة، إذ قالت في تصريحات تلفزيونية: كنت بقدم عمل فني ونور الشريف قالي أنتي هتبقي نجمة مصر اللي جاية.

وتابعت ياسمين: أستاذ نور طلبني في مسلسل حضرة المتهم أبي، وكنت هموت عليه لكن رفضته، لأني كان عندي حفلات في كندا، وزعلت جدا وكنت هعيط عشان أعمله.

وأضافت: إيمان العاصي كانت هايلة، وقدمت الدور بشكل رائع، ومسلسل حضرة المتهم أبي من الأعمال اللي رفضتها وندمت عليها، لأني كنت حابة اشتغل مع نور الشريف، بعدها أستاذ نور عوضني وجابني معاه في مسلسل متخافوش.