أحمد زكي كان سيتزوج من وردة الجزائري ولكنه خذلها وتركها يوم الزفاف.. ما فعله صدم الجميع والمفاجأة برد فعل الفنانة؟!

حدث صديق أحمد زكي الماكيير محمد عشوب في لقاءات تلفزيونية عن أسرار من حياته الشخصية.

، وأكد أن سبب خلافاته مع زوجته كان السبب فيه والدها المخرج أحمد فؤاد، وبعد الانفصال ورحيل هالة فؤاد، فكر أحمد زكي في الزواج مرة أخرى.

ولكنه اشترط أن تكون زوجته أكبر منه في العمر، وكان يفكر وقتها في الزواج من فريدة فهمي أو وردة الجزائرية، لكنه قرر الزواج من وردة وتوسط له عندها صديقه محمد عشوب.وبعد هذا الموقف كانت علاقة أحمد زكي بوردة عادية ففي أول مرة قابلته أكدت أنها كانت لن تقبل بإتمام الزواج، خاصة وأنها كانت ستواجه انتقادات بسبب زواجها من شخص في سن أبنائها.

هالة فؤاد هي قصة الحب الوحيدة في حياة أحمد زكي، وكان اللقاء الأول بينهما في لوكيشن تصوير الرجل الذي فقد عقله.

وبدأت مشاعر الحب بينهما تظهر واتخذا بعدها قرار الزواج، وكان عمر زواجهما كان عامين فقط، أنجبا خلاله نجلهما الوحيد هيثم، ثم وقع الانفصال بسبب غيرة أحمد زكي المستمرة.

حيث طالبها بالتفرغ لرعايته نجلهما واعتزال الفن نهائيا، لكن رفضت هالة الاستجابة لطلبه وأصرت على موقفها، وانتهى الأمر بينهما للانفصال.وفي وقت سابق كشفت لمياء جمال عن تعرضها للتنمر من عضو لجنة التحكيم شيرين عبد الوهاب، بعدما رفضت الانضمام لفريقها، وانضمت لفريق مواطنها صابر الرباعي.