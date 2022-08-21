فارس كرم يلقن ميريام فارس درساً قاسياً في الادب ويضعها عند حدّها.. لن تصدّق ما قاله الفنان!

أثار الفنان اللبناني فارس كرم ضجةً كبيرةً بعد هجومه مرةً أخرى على زميلته ومواطنته ميريام فارس، حيث يبدو أنه وضعها عند حدّها.

حيث رفض الفنان اللبناني فارس كرم التعليق على تصريحات مواطنته الفنانة ميريام فارس، والتي حاولت فيها التبرير عن نشر صورته بحجم أصغر من صورتها في إعلان حفلهما الذي كان مقررا في جدة.

وكانت ميريام قد علقت في تصريحات لها: ”فارس خيرة الشباب وانا بحبو كتير، يمكن زعل من حجم الصورة بس بالنهاية لا أنا ولا فارس من قرر في شركة هيّ اللي عملت الحفلة وفي إدارة الترفيه هني بقرروا كيف بتكون حجم الصورة مش نحنا“.

واكتفى فارس كرم بالقول: ”ما بدي رد على نفسيات محمضة، هيدي نفسيتها محمضة“.

وأضاف: ”كل فنان يطلق الأغنية التي تشبهه، للأسف بطلت تعرف الأغنية إذا كانت ضاربة أو لا، خاصة أن الأغاني اليوم باتت تصنف وفقا لنسبة المشاهدات“.

أكد أنه من الفنانين الذين يرفضون الدخول في موضوع شراء المتابعين لزيادة نسب المشاهدة لأعماله، قائلا: ”من فترة اجاني اتصال يعرض علي تقوية نسبة المشاهدات على اليوتيوب رفضت الأمر وطلبت ترك الأمور على حالها“.

وكشف أنه سيطلق في الفترة المقبلة أغنيتين الأولى كلمات وألحان فارس إسكندر والثانية من كلمات مازن ضاهر وألحان فضل سليمان والتوزيع لعمر صباغ وإنتاج روتانا.وتفاعل المتابعون مع تصريح فارس كرم الذي اعتبره بعضهم صادما خاصة بعد اعتذار ميريام فارس منه ووصفه بأنه ”من خيرة الشباب“.