بعد نصيحتها للطلاب بعدم الزواج.. حسام حبيب وأصدقائة يوجهون رد ناري على شيرين !! لن تصدقوا ما قالوه بكل جرأة!!

نشرصديق حسام حبيب مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة بموقع “فيسبوك”، وظهر فيه حسام حبيب وهو يوجه كلامه اللاذع بطريقة غير مباشرة لشيرين.

يبدأ الفيديو بسؤال صاحب الفيديو لواحد من الأصدقاء، قائلا “قابلنا صحابنا في البحر الفرق بين الست اللي بتعشش واللي بتطفش”، لترد “أنا بعشش والله العظيم”، ووجه كلامه لحسام قائلا “حسام لو سمحت قلنا لما الأسد بيغيبإيه اللي بيحصل”، ليرد الأخير: الغابة بتسيب.وسط تصفيق أصدقائه، واختتم صاحب الفيديو “الأسد راجع انتظروه هيكسر الدنيا ان شاء الله”.

وكان أول ظهور للفنان حسام حبيب في أول أغسطس، حيث نشر صورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “العودة إلى مكاني السعيد”.وكانت آخر أزمة، وقعت بين حسام وشيرين عقب انفصالهما، تمثلت في تقديم شيرين عبدالوهاب ببلاغ يحمل رقم (32260) للنائب العام.

،وفي سياق أخر وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب نصيحة لطلاب وخريجي إحدى كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعد احتفالها معهم بحفل التخرج الذي أقيم بالجامعة وسط حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أشرف زكي، روجينا، نجلاء بدر، أحمد زاهر، حمادة هلال، وسهر الصايغ.

وقبل نزول شيرين من علي المسرح، قالت “هقولكم نصيحة يا ريت متتجوزوش قبل ما تشتغلوا”.