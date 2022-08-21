مين الممثلة الي تشوفيها أجمل منك؟.. عندما سألوا مي عز الدين ففاجأت الجميع باختيارها!! ليست منى زكي ولا ياسمين صبري!!

ضافة الى جمالها الكبير تتسم الفنانة مي عز الدين بتواضعها وجمال روحها وهو أمر يشعر به كل من يحيط بها أو يعمل معها.

وخلال استضافتها في قت سابق مع الاعلامي عمرو أديب. عبرت مي عز الدين عن حبها للفنانة لزينة.واجابت مي على سؤال عمرو لها وهو من الممثلة التي تراها مي أحلى منها فردت بأنها تحب وجه زينة أكثر لأنها لا تفضل الوجه الدائري المملوء على عكس زينة فوجهها (منحوت) على حد قولها وجيد جدا أمام الكاميرا.

ونشرت زينة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات Instagram فيديو للقاء مي، وعلقت على الفيديو وكتبت: "انا بشوفك احلى واحده في الدنيا والله كفايه طيبتك وجدعنتك شكلك كان قمر وطبيعي والحلقة كلها كان فيها روحك الحلوة احلي".