مفاجأة تصدم الأردنيين.. هذا ما فعله الوليد مقداد بزوجته نور سراً وفضحه شقيقة عصومي أمام الملأ (صورة)

حققت صورة لنجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد تداولاً كبيراً بعد أن نشرها شقيق المعتصم بالله.

ونشر المعتصم بالله مقداد الشهير بـ "عصومي" صورة لشقيقه ​الوليد مقداد​ أثناء تواجده في منزل عائلته وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.وظهر وليد وحيداً دون زوجته نور غسان، وعلق معتصم قائلاً :"هارب من مرته وجاي عنا".

هذه الكلمات التي مازح معتصم بها شقيقه، كان صداها مؤثراً لدى العديد من محبي الوليد وزوجته، حيث أكد أن هذا الأمر قد يتجاوز حدود المزاح، خاصة وأنها رفع علامة النصر في الصورة، وكأنه يؤكد هذا الأمر.

في سياق متصل ربطت أنباء بين شقيقتهم الصغرى جنى وبين شاب آخر قيل أنه خطيبها، دو تأكيد حتى الآن.