سيمون تكشف الفنانين على حقيقتهم !! هذه حقيقة جميل راتب التي لا تعرفون عنها شيئاً !!

كشفت الفنانة سيمون، عن امتنانها الشديد وسعادتها بالعمل مع الفنان الراحل جميل راتب، حيث تحل اليوم ذكرى ميلاده، طالبة من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب سيمون، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وعلقت عليه قائلة: من أجمل الشخصيات والفنانين اللي اتعاملت معاهم ثقافة وفكر ورقي وأصول، ويصون العشرة والأيام فنان عالمي.

وأضافت سيمون: وسبب في حاجات جميلة في حياتي كل سنة وهو في مكان أجمل وجميل دايما جميل راتب الله يرحمه. جميل راتب

وولد جميل راتب في مثل هذا اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس ورحل عن عالمنا في 19 سبتمبر عن عمر ناهز الـ 92 عامًا.وفي سياق مختلف،، تحدثت سيمون خلال ندوة القاهرة 24، عن بدايتها الفنية مؤكدة أن والدها سبب اختيارها دخول عالم الفن منذ بداية مشوارها الفني، قائلة: اتعودت طول عمري من والدي ووالدتي مخترتش حاجة مش على مزاجي حتى لو صحيحة.

وعن بدايتها الفنية قالت سيمون: تحدثت في بداياتي الفنية مع أستاذ طارق الكاشف، وقلت له عايزة أغني أغنية أحب أقولك، رد وقالي لا مش لونك ولا شبهك، لما كنت بعمل شريط ليا المنتج كان يترك لي مطلق الحرية في اختياري للأغاني، وهذا ما حدث في أغنية أحب أقولك، وسميت الشريط أحب أقولك.

وعن أسباب اختيارها لأعمالها الفنية، ردت سيمون: من حظي ومن توفيق ربنا الناس اللي كانت بتختار ليا أعمالي كانت بتختار لي صح وآرائهم كانت متنوعة. أغنية الروح الفرفوشة.

ويذكر أن سيمون طرحت مؤخرًا أغنية الروح الفرفوشة، التي حققت من خلالها نجاحًا جماهيريًا ساحقًا، ونالت إعجاب الملايين من متابعيها.وتعاونت سيمون، في أغنية الروح الفرفوشة، مع الشاعر الغنائي هشام قباري، ومن ألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف الوسيمي.