الفنان أشرف زكي يكاد يجن.. مقدار المبلغ الذي تقدمة نقابة المهن التمثيلية للفنانين .. صادم لن يخطر على بالك!!!

خرج الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بأول ردٍّ على تصريح الفنان سيف عبد الرحمن، والذي تطرق فيه إلى تقاضيه 700 جنيه معاشًا من النقابة.

وقال زكاي هو رقم ضعيف 700 جنيه يعملوا إيه؟ لكن أنا أجيب منين عشان أعظم معاش النقابة؟.وأضاف أشرف زكي خلال تصريحات تلفزيونية، أن النقابة تقدمت بمشروع تعديل قانون لتعظيم المعاشات، لكنه رفض، لافتًا إلى أنه ينتظر إعادة عرضه مرة أخرى في شهر أكتوبر.

وأكد أشرف زكي، أن النقابة لا تتأخر عن الفنانين، معقبًا: في نقابات معاشها 50 جنيهًا التشكيليين والمعلمين والزراعيين، بعد انتهاء عملي كرئيس لأكاديمية الفنون معاشي 2500 جنيه، كل فئات الدنيا فيها كده، إنما أنا رافض المتاجرة بالفنانين.

واستنكر نقيب المهن التمثيلية المتاجرة بكلام الفنانين، واجتزاء تصريحات من الحوارات التي يجرونها مع وسائل الإعلام، متابعًا: مش عارف ليه في حد مضبط معانا كل شوية يتاجر، الفنان خالد زكي نجم كبير ويرفض أعمالًا، رفض رمضان الماضي بطولة مسلسل، هو رجل محترم جدًا وعلى قدر كبير من الأدب والأخلاقيات.

وأعرب أشرف زكي عن أمنياته في قبول مشروع تعديل القانون؛ وخاصة أن قيمة اشتراكات النقابة عبارة عن ملاليم، منوهًا بأن النقابة تضم 11 شعبة، ويعد الممثل الوحيد صاحب مصدر الدخل الكبير بين الموجودين.

وتابع: فنان السيرك رغم أننه أعظم فئة في الفنون، إلا إنه بحكم كونه موظفًا في السيرك القومي يتقاضى مرتبًا ألف أو ألفين جنيه، وفي النقابة نحن لا نحصل على نسب من المرتبات، وإنما من العقود التي يبرمها الأعضاء