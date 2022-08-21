ليس حسن يوسف.. لن تصدق من غسّل وكفّن سمير صبري ودفنه بيديه..تعرف عليه.!!

تحدث محمد تركي، مخرج برنامج "ذكرياتي" للفنان الكبير سمير صبري، إن الراحل كان دائما يحرص على لقاء الفنان الكبير حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، والفنانة الكبيرة سميرة أحمد، وأولاد خالته، بشكل مستمر في نادي الجزيرة.

وقال تركي، في تصريحات سابقة لمواقع محلية: "لكن ما قيل من الماكير محمد عشوب عن أن الفنان حسن يوسف كان يزوره يوميا في البيت ده مش حقيقي.. كانوا بيتقابلوا في النادي فقط، وحتى حسن يوسف نفى هذا الكلام".

أضاف: "والكلام برضو عن أن حسن يوسف وهو اللي غسّل وكفّن الفنان سمير صبري، ده مش حقيقي، أنا اللي غسّلت سمير صبري، مع اتنين آخرين من شركة (سُكنة) التي تولت أمور ما بعد الوفاة بإشراف نقابة المهن التمثيلية، وأنا اللي دفنّت سمير صبري بنفسي".

ورحل الفنان الكبير سمير صبري داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم الجمعة 20 مايو 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عاماً، وتم دفنه بمقابر المنارة بالإسكندرية.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا لا تنسى، لعل أبرزها: (البحث عن فضيحة، نص ساعة جواز، شنبو في المصيدة، الأخوة الأعداء، أبي فوق الشجرة، الوفاء العظيم، جحيم تحت الماء) وغيرها.