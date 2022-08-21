لن تسطيع التعرف عليها.. ظهـور صادم للفنانة تيسير فهمي أفزعت قلوب الجمهور بشكلها بعد سنوات..تحولت الـى زومبي بهيئة انسان.! (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل صورة حديثة للفنانة تيسير فهمي من أحدث ظهور علني لها خلال مشاركتها في إحدى المؤتمرات، وكان بصحبتها الفنانة حنان شوقي.

وأطلت تيسير فهمي بنفس ملامحها فلم تتغير كثيراً، إلا أنها اكتسبت بعض الوزن وحصلت على قصة شعر قصيرة مع غرة أمامية، وغيرت لون خصلاتها إلى الأسود بدلاً من البني.

وقد تفاعل الجمهور مع أحدث صورة لتيسير فهمي، خاصة وأنها ابتعدت عن الأنظار منذ عام 2013 تقريباً، حيث علق البعض بأن ملامحها لم تتغير على الإطلاق، بينما أشار آخرون أنها تقدمت في العمر وزاد وزنها عن المعتاد.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن تيسير فهمي اعتزلت العمل الفني في عام 2013، وذلك بعد إعلان نيتها الترشح لمجلس الشعب، إلا أنها تراجعت عن هذا القرار في عام 2015.

وأكدت تيسير فهمي أنها لم تعتزل الفن كما يروج البعض، ولكنها لن تقوم بأي تجربة فنية لا تستحق، حتى تحافظ على تاريخها وتظل عالقة في أذهان الجمهور بأعمالها الجيدة.

وأشارت تيسير فهمي إلى أنها منشغلة الآن في العمل التطوعي، من خلال تأسيسها لجمعية أهلية تقدم المساعدة للمحتاجين، بحسب تصريحها للأهرام.

يذكر أن تيسير فهمي من مواليد عام 1955، وتخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، ثم انطلقت في عالم الفن من خلال أدوار صغيرة حتى حصلت على البطولة المطلقة من خلال فيلم "العوامة 70" لتتوالى أعمالها الفنية الناجحة.