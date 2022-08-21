المرأة الوحيدة التي هزمت دنجوانية رشدي أباظة.. ضربها والدها أمامه ورفضت الزواج منه.. فنانة شهيرة لن تصدق من تكون؟

أعتبر بالنسبة لكثيرات أوسم نجم مر عليهم على الإطلاق وتمكن من نيل إعجاب معظم النجمات بنظرة من عينيه، إلا أن فتاة واحدة تغلبت عليه ورفضت الزواج منه وفقاً لمقال كتبه الصحفي اللبناني محمد بديع سربيه، بعنوان «المرأة الوحيدة التي هزمت فيها دنجوانيته".

والحكاية تعود لعام 1980 حينما أنتج فيلم «بياضة»، من بطولة رشدي أباظة ويسرا التي كانت تبدأ مشوارها الفني آنذاك بعدما خطفت الأنظار لموهبتها، وفى الكواليس وفقًا للمقال دارت قصة حب بين الثنائي.

حيث أحبت الشابة العشرينية رشدي أباظة، كما أحبها وأكثر، لكنها اعتذرت في النهاية عن الزواج به لأنها وفقًا لما جاء في المقال أصغر من ابنته قسمت.

والقصة لم تنته عند ذلك وإنما فضل أباظة أن يستمر أصدقاء بعدما تفهم وجهة نظرها.. وهي الصداقة التي دومًا ما تنعكس على كلام النجمة يسرا فى أى ظهور إعلامي لها تتذكر فيه عملها معه، وتشيد بمدى رقيه فى التعامل، وكيفية ذوقه العالي فى التعامل مع السيدات، مؤكدة أنه برنس فى كل شىء.

وكشفت النجمة يسرا خلال حلولها ضيفة في أحد البرامج عن لقائها بالفنان الراحل رشدي أباظة، وتحدثت عن حقيقة طلبه يدها للزواج.

وقالت يسرا:"متقدمليش بس جابلي خاتم ألماس هدية عمري ما أخدته منه".

وتابعت :"في آخر مرة شوفته في حياتي كان تعبان جداً كان لابس الخاتم من غير الفص، وقالي أنا جي عشان أديكي الخاتم اللي كنت شاريهولك، فقولتله يا رودي الفص وقع، قالي إيه؟!، ساعتها عرفت أن ده آخر مرة هشوفه، واتقبضت بشكل كبير".

وأضافت يسرا عن فنان زمن الفن الجميل رشدي أباظة :" كان جميل، وكنت بحبه جداً، هو شخصية جميلة لازم يتحب ويتقدر، كان بيعاملني كأني هانم كان حقيقي جنتل مان".

وأضافت يسرا أنها تعرضت للضرب من والدها ذات مرة أمام رشدي أباظة، حيث ألقى كوبا على وجهها أثناء جلوسها مع الفنان الراحل، وبعدها خضعت لعمليتى تجميل، وكان رشدى أباظة مستاء مما حدث.