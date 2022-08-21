ليس تامر حسني ولا كاظم الساهر.. لن تتوقعوا من هو الفنان الذي تقاضى أعلى أجر في حفلات الساحل: 5 ملايين جنيه

اثارت أجور الفنانين مؤخرا الجدل بعد أن تقاضوا مبالغ وصفتها الجماهير بالخيالية.. وبعد تساؤلات، كشفت مصادر صحافية عن أجور الفنانين خلال موسم حفلات الساحل الشمالي في فترة الصيف الحالي، الذي أحياها عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.

وقد أحيا عدد من النجوم موسم الساحل الشمالي أبرزهم الفنان عمرو دياب، ومحمد حماقي، واللبنانية هيفاء وهبي، والمطربة روبي، وأدى إعلان أسعار التذاكر التي وصلت إلى عشرة آلاف جنيه أي ما يقارب الـ 500 دولار، في حفلات عمرو دياب إلى انتشار أخبار عدة عن المبالغ المالية التي تقاضاها النجوم لقاء تلك الحفلات.

وبحسب مصادر صحافية، فقد بلغ أجر الفنان عمرو دياب مقابل الحفل الواحد خمسة ملايين جنيه، أي ما يقارب الـ 200 ألف دولار، تلاه الفنان تامر حسني بـ 2.5 مليون جنيه، أي ما يقارب الـ 130 ألف دولار أمريكي، والفنان محمد حماقي بمليوني جنيه أي ما يقارب الـ 100 ألف دولار، والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي تخطى أجرها حاجز المليون جنيه أي ما يقارب الـ 100 ألف دولار، والفنانة روبي التي حصلت على الأجر نفسه.

أما الفنانة العراقي كاظم الساهر فلم يُكشّف عن الأجر الذي تقاضاه عن حفله في الساحل الشمالي، لأنه كان تابعًا لإحدى الشركات الخاصة.

وفي فئة فناني الراب، يتقاصي ويجز 1.5 مليون جنيه، أي 700 ألف دولار، فيما تبدأ حفلات فناني المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش بـ 100 ألف جنيه، أي 500 ألف دولار.