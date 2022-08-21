صدمة للجمهور العربي.. خالد مقداد يُخفي طفلين عن الجميع!! سر عائلة مؤسس قناة طيور الجنة أخيراً انكشف للجميع!!

تصدرت حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة، بعد تداول العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي تؤكد على وفاته، ما دفع متابعيه للبحث عن حقيقة الأمر.

ولكن سرعان ما تحولت تلك المخاوف والأحزان على خالد مقداد، إلى فرحة بسبب الفيديوهات التي يتداولها نجله، لذلك نرصد لكم في التقرير التالي، حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة.

طمأنت فيديوهات المعتصم بالله، نجل خالد مقداد، جميع محبي والده على صحته بعد الشائعات المتداولة على وفاته، حيث نشر 3 مقاطع فيديو بعد تداول تلك الأنباء المؤسفة، بينها ظهور والده في أحد الفيديوهات، دون الإشارة إلى تعرضه لأي أذى أو مفارقته للحياة كما ادعى البعض.

وخرج سر خطير عن خالد والد جنى والوليد مقداد إلى العلن يتعلق بطفلين لا يوليهما اهتماماً كثيراً مثل باقي أولاده الأمر الذي أثار الكثير من الجدل.

خالد والد جنى والوليد مقداد عند البحث عن أولاده على محرك البحث غوغل يظهر سر أنه لديه 6 أطفال بينما الجمهور المعتصم مع جنى والوليد وسند.

لكن الصادم في الموضوع أن عبر محرك البحث هناك إياد وجاد أيضاً من ضمن الأطفال لكن ما تأتي العائلة على ذكرهما.