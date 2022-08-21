الجمهور العربي في صدمة بعد كشف سر إخفاء محمد رمضان لمهنة والدته.. لن تصدق أبداً ماذا كانت تعمل !!

انطلق الفنان محمد رمضان، الى قائمة النجومية وأصبح واحد من أهم الفنانين على الساحة المصرية، ويترقب جمهوره ومحبيه لطرح أحدث أعماله التي يشوقهم لها بشكل متواصل على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

محمد رمضان ابن مصر بدأ حياته من الصفر، كما يُقال، إلى أن حقق كل هذه الشهرة الكبيرة التي دفعت البعض إلى وصفه بـ"الأسطورة" ودفعته هو شخصيًا إلى وصف نفسه بـ"نمبر ون".

تعود أصول الفنان محمد رمضان إلى إحدى محافظات الصعيد، وهى محافظة قنا، حيث نشأ والده فيها، في حين أن والدته نشأت في إحدى محافظات الوجه البحري، وتحديدًا مدينة طنطا، كما صرحت في إحدى اللقاءات التلفزيونية، لكن بعد زواجها انتقلت للعيش في الجيزة منذ أن كانت في السادسة عشر من عمرها.

عاش محمد رمضان طفولته مع أسرته في المنيب، أحد الأحياء الواقعة في جنوب الجيزة، وله اثنين من الأشقاء، محمود، إيمان، وهو أصغرهما، حيث ولد عام 1988.

وكشفت والدة الفنان محمد رمضان، أنها تعمل خياطة، ومهنتها فيها شىء فنى، وهذا ما لمسته فى ابنها منذ أول يوم شاهدته على المسرح المدرسى حيث وجدت فيه موهبة.

وأضافت خلال لقاء قديم برنامج "ممكن" مع الاعلامى خيرى رمضان على قناة cbc انها لم تقلق علية من خوضه مجال التمثيل، مشيرة الى ان الناقد الفنى أحمد عبد الحميد كان دائما يقول له أنت كارثة.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان التلفزيونية مسلسل "المشوار" الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان قد تعرض لموجة من الانتقادات والسخرية بسبب مايقوم به دائمًا من استعراض لياقته البدنية في أعماله، والظهور عاريًا بها، وهو ما يعرضه لانتقادات كبيرة، وارتبط اسمه بالترويج للعنف في المجتمع خلال الآونة الأخيرة.