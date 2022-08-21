ما لا تعرفه عن علاقة أحمد السعدني بطليقته التي هزمته وأبكى الحجر بحزنه على وفاتها بعز شبابها..لحظات محزنة أبكت الجميع!

درست أمل سليمان في معهد السينما، بدأت علاقة أمل سليمان وأحمد السعدني عام 2003 وبدأت قصة حبهما، وتزوجا بعد عامين من التعارف والارتباط وقصة حب.

وبعد فترة قصيرة من الزواج أنجبا أول أطفالهما وأطلقوا عليه اسم عبد الله ثم نشبت بينهما بعض الخلافات جعلتهم ينفصلان، ولم يطيقا البعد كثيرًا حتى عادا مجددًا لبعضهما وتصالحا ثم أنجبا ابنهما الثاني ياسين.

ثم كثُرت الأزمات بينهما لينفصلا مجددًا عن بعضهما ولكنهما اتفقا على أن تكون علاقتهما جيدة، وكان الفنان أحمد السعدني، كشف عن أول لقاء بينه وبين طليقته، وعلاقته بها حتى آخر ساعة بينهما وقبل التقاطها أنفاسها الآخيرة إثر أزمة قلبية.

ونشر السعدني صورة لهما وعلق عليها برسالة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور الشهير إنستجرام، قال فيها: "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت إني لازم أعمل كدة دلوقتي".

وأضاف: "يوم 9 سبتمبر 2003 حب من أول نظرة في الشارع ما بين معهد السينما حيث كانت تدرس و معهد فنون مسرحيه حيث كنت الهو وأدرس برضه ميضرش كنت راكب عربية وكانت ماشية علي رجلها كنت هخبطها لكن حصل خير لا محصلش قوي خبطتني هي في قلبي حب تقطيع شرايين سنه خطوبة سنة كتب كتاب شهر جواز ثم خلفة أول ولد هنا بدأت المشكلة اللي بكتب الكلام ده عشانها".

وتابع: "أنا زي كتير للأسف شباب anti تحمل مسئولية بص لنسب الطلاق وأنت تفهم انا بيجيلي ارتيكرية لما احس اني مسئول و هي برضه حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني أكتر مبتنطق اسمي كانت النتيجه في أول سنه بس حوالي ٤ طلاق شفهي كل الشيوخ ساعتها قالولنا ده لعب عيال الطلاق ليه شروط زي الجواز تمام اسكت بقي لا تعالي يا عم طبق الشروط ادي اول طلقة".

وأوضح: "قشطه يا باشا عشت حياتك؟ اه ...ارتحت ؟؟ لا وحشتني وحشني حنيتها و حبها و هبلها متيجي نرجع يا بت يالا يا متخلف هووب جبنا تاني ولد نفس الاحساس نفس الارتكريه بس المرادي صمود مش هينفع نتطلق تاني لا تصدق نفعت الجانب الاناني في شخصيتي غلبني يا عم كبر مخك و عيش حياتك المشكلة اني عمري مارتحت كنت عايز حضنها وحنيتها وهبلها بس كنت بأجل الرجوع يمكن أكبر أو اعقل او اقدر اتحمل المسئوليه بجد حددت لنفسي سن معين أرجعلها فيه قال يعني حبقي نضجت بس ملحقتش".

واستطرد: "ماتت في لحظة كانت بتكلمني قبلها بساعة و مكنتش عيانة كان عندها ضغط زي اغلب الشعب المصري الحمد لله، ماتت ومشيت وقررت تسبني للابد كنت فاكرها حتستناني و متاكد من ده مستحيل تحب حد غيري مجاش في بالي انها ممكن تموت دلوقتي صغيره و اكتر واحده في حياتي شفتها بتحب الحياه و عندها طاقة ايجابية، ماتت و سابتلي الولدين والندم".

واختتم حديثه قائلًا: "أنا متاكد انك في الجنة رحتي للي خلقك يوم عرفه و اميره وست البنات والستات ونضيفة و كريمة وصنتي ولادي وبيتي، بحبك يا أمل حياتي اللي اتهد وبوعدك المرادي هشيل المسئولية للأسف اتعلمت الدرس بس بعد ما اتحرمت من حنيتك وحضنك وولادك كمان اتحرموا من احن ام ربنا يقدرني و اربيهم احسن ما كنتي عايزه بحبك و مش بطلب منك غير انك تسامحيني، ربنا يرحمك ويرحمني ويرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة".

ونشر الفنان احمد السعدنى نجل الفنان الكبير صلاح السعدني على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " في الذكرى الثالثة لوفاة طليقته واصفاً هذا اليوم بأنه أسوأ يوم في عمره ومطالباً جمهوره بالدعاء لها بالرحمة و المغفرة .

لاقت صورة الفنان أحمد السعدني وطليقته أمل سليمان التي رحلت عن عالمنا منذ 3 أعوام تقريبًا انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أظهر مدى حبه لها وأنها ستظل حبيبته رغم الفراق. لذا نقدم لكم معلومات عن أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده.

ونشر الفنان أحمد السعدني صورة قديمة برفقة طليقته الراحلة أمل سليمان، عبر حسابه بمواقع التواصل الإجتماعي، وكتب: "سأحبك كل يوم كفريضة، عشق لا يقبل التأجيل".