خطأ فادح لم يلاحظه أحد .. في فيلم مصري شهير إلا بعد مرور 57 عاماً جعل المخرج وكل طاقم العمل يصابون بالصدمة.!! (صور)

على الرغم من مرور 57 عاما على إنتاج الفيلم المصري معسكر البنات والذي حقق نجاحاً منقطع النظير وقت عرضه عام 1967 وحتى هذه اللحظة، إلا أن هذا لم يمنع وجود خطأ في التصوير.

وجاء الخطأ في أحد المشاهد التي يزور فيها بطل الفيلم الفنان الكبير الراحل أحمد مظهر وطلاب المعسكر، العوامة التي ذهبت إليها بعض الفتيات من معسكر الفتيات وكان يرتدي قميصاً باللون الزهري ولكنه عندما يغادر العوامة نجده يرتدي قميصا باللون البني.

وتدور أحداث الفيلم في منطقة "أبو قير" في الإسكندرية حيث يقام معسكران متجاوران الأول للطلاب والآخر للطالبات تحاول المشرفة نادية أن تفصل دومًا بين البنات والبنين أما المشرف حسن الذي يتولى معسكر الطلاب فإنه يبدو متفتحًا ويحاول إتاحة الفرص للشباب للاستمتاع بالإجازة، وشيئًا فشيئًا تتلاقي وجهات النظر.

ضم الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم العصر الذهبي للسينما المصرية مثل أحمد مظهر وليلى طاهر ونوال أبو الفتوح وسمير صبري وغيرهم.