صورة صادمة للفنانة نانسي عجرم بدون مكياج تصدم وتفزع الجميع.. والجمهور: دي نتيجة اللي يتصور أول مايقوم من النوم.! !

بات المكياج عنصراً أساسياً في ظهور النجمات أمام الكاميرات ومن الصعب أن تتخلى عنه أي فنانة تطاردها الأضواء.



وأعادت حسابات فنية مهتمة بنشر أخبار المشاهير على السوشيال ميديا تداول صور صادمة للنجمة اللبنانية نانسي عجرم ظهرت فيها بدون مكياج وبملامح متغيرة.



ولاحظ الجمهور وفقا لتعليقاتهم على الصور أن وجه نانسي لم يعد نضراً وحيوياً كما اعتاد المتابعون.



وعلق رواد مواقع التواصل على الصورة بالقول: «. اتغيرتي جدًا.. بنموت فيكي كلنا.. شكلها مختلف تماماً.. أنتي قمتي من النوم واتصورتي على طول».



يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم تعاونها مع مغنى الراب مروان بابلو في ديو جديد يحمل اسم “عيشها بعافية” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، الأغنية من كلمات منة القيعى ومروان بابلو " وتوزيع حسن الشافعى، وتصدرت الأغنية التريند بعد طرحها.