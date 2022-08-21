لم يتحمّل ما فعتله فطلّقها على الفور.. كمال أبو رية يكشف أخيراً خفايا واسرار ليلة طلاق ماجدة زكي!!

تزوج الفنان كمال أبو رية من ماجدة زكي واستمر زواجهما 20 عامًا ولكنه انتهى بالطلاق .

وكشف كمال أبو رية عن السبب من خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية وقال: "أخطأت فى حق ماجدة زكى، عملت حاجات كتير ضايقتها، لكن الزمن بيغير الأحوال، والظروف أحيانا تغير الناس وأنا جيت فى فترة شعرت أنها ليست السيدة التى تزوجتها".

وتابع أبو ريه: "أنا اتجوزتها لأسباب معينة وأحببتها لحاجات معينة، لكنى فوجئت إن مش ده اللى أنا اختارته"، في إشارة لأنها تغيرت في طبائعها معه.

من أبرز المسلسلات التي شاركت ببطولتها كريمة كريمة وعباس الأبيض في اليوم الأسود وعائلة الحج متولي وكيد الحموات وقوت القلوب