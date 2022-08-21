كثيرون لا يعرفون أن هذه الشقراء هي زوجة الفنان أحمد ماهر!.. إعلامية شهيرة وفارق العمر بينهما صادم

استطاع الفنان المصري أحمد ماهر منذ أن ظهر على الشاشة أن يحجز له مكانا في الوسط الفني، وكون قاعدة جماهيرية عريضة في مصر والعالم العربي بأعماله الفنية الناجحة، ولكن لم يتعرف الجمهور ابدًا على زوجته الإعلامية المصرية الشهيرة.

حيث يعتبر أحمد ماهر من الفنانين الذين لا يحبون الكشف عن تفاصيل حياتهم الشخصية؛ ولذلك لا يعلم الكثيرين أنه متزوج من الإعلامية المشهورة “وفاء ماهر”.

وأصدرت في الآونة الأخيرة أولى مؤلفاتها وهو كتاب “حكايات امرأة أربعينية”، وكما ظهرت مؤخرًا بعرض الأزياء العالمي مع الفنانة “نيرمين ماهر، نجوى فؤاد”.

حمد ماهر قدم عدد من الأعمال الفنية الهامة ومنها: «حبيبي دائما، ناصر 56، الذئاب، شمس الزناتي، السطوح، المساطيل»، ومن مسلسلاته: «مصراوية، ريا وسكينة، السيرة الهلالية، رأفت الهجان، ذئاب الجبل».

والفنان القدير أحمد ماهر من مواليد عام 1946(76) عاماً، وزوجته وفاء ماهر من مواليد 1962، (60) عاماً.