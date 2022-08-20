هل تعرفتم على الطفلتين في الصورة؟ أصبحتا من أهم نجوم الفن.. لن تصدق هويتهما !

نشرت النجمة السورية ميسون أبو أسعد صورة من طفولتها جمعتها مع شقيقتها الكبرى النجمة لورا أبو أسعد وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت ميسون عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، صورة رصدت لعبها مع أختها على الأرجوحة، وعلّقت عليها بالقول: "وأنا متطمنة بحضنك". وردّت لورا قائلةً: "يا عمري".

وعلى الصعيد الفني، تشارك ميسون أبو أسعد في بطولة الموسم الثاني من "الوسم"، إلى جانب النجم قصي خولي وكوكبة من الممثلين من سوريا ومصر ولبنان، بينهم: إسماعيل تمر، جوان خضر، كفاح الخوص، جابر جوخدار، ميرفا القاضي، جلال شموط، رشا بلال، آدم سيرجي، محمد مهران، محسن صبري، محمد دسوقي، فاطمة محمد، مهند قطيش، لبنى ونس وآخرون.

والعمل فكرة وإشراف قصي خولي، كتابة وسيناريو وحوار بسيم الريس، معالجة درامية براءة زريق، منال غانم، سنان معوض وفادي رفاعي، وإخراج سيف الدين السبيعي، وهو من أعمال شاهد الأصلية بالتعاون مع شركة "إيبلا الدولية".