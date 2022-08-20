بعد رحيل رجاء حسين.. الوسط الفني يفجع بوفاة فنان كبير عن عمر ناهز الـ 75 عامًا ..خسارة عظمى هزت الوسط الفني.! !

عد رحيل الفنانة رجاء حسين بأيام قليلة، فجع الوسط الفني بوفاة الفنان الأردني الكبير داوود جلاجل، مساء يوم الثلاثاء،

حيث أكد نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي الخبر لـ”المملكة”.وأعلنت وزارة الثقافة الأردنية وفاة الممثل الأردني الكبير داوود جلاجل عن عمر ناهز 75 عاما، مشيرة إلى أن الفنان الكبير الراحل أحد أبرز وجوه الدراما التلفزيونية خلال العقود الأربعة الماضية.

وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار على حسابها بتطبيق «تويتر»: “أحزننا رحيل الصديق الفنان داود جلاجل الذي طالما ارتبط في ذاكرتنا بألق الدراما الأردنية وحكاياتها الأصيلة.. وإن كان رحل إلا أنه ترك الكثير من المساحات المضيئة في مسيرة الفن الأردني والعربي”.