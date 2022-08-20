زفاف النجمة ياسمين صبري وأبو هشيمة الأسطوري أحرق قلب هيفاء وهبي؟! صورة على خليج البيسفور فجّرت ضجّة كبيرة

تهاطت عبارات التهاني والتبريكات على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري بعد انتشار أخبار عودتهم إلى بعض.

وزعمت أخبار متداولة أن العودة جاءت بعقد نكاح خلعي بعد زفة أسطورية على خليج البيسفور ناشرة صور ساهمت في تعزيز شكوك العودة.

فبعد الجدل الذي أثير منذ عدة أيام بعد ظهور ياسمين بدبلة زواج عاد الجدل ‏من جديد بسبب صورتين نشرهما الاثنان على حسابيهما بـ"إنستغرام" كل على حدة .

الجمهور ربط بين ‏الصورتين بسبب عدة ملاحظات أولها وجود شوكتين أمام أبو هشيمة في حين ظهرت السيكنتان أمام ‏ياسمين.

كما لاحظ الجمهور أن أباجورات المكان هي نفسها في الصورتين، بالإضافة إلى الستائر التي ‏ظهرت خلف الاثنين وانعكاس صورة شخص في نظارة ياسمين الشمسية كل ذلك جعل الجمهور يرجح ‏تواجدهما في نفس لمكان بنفس الوقت.‏

وعلق الكثير من الجمهور على الصور بتعليقات أكدت جميعها عودة الثنائي إلى الحياة الزوجية من جديد، ‏ومن بين هذه التعليقات: "مبروك ، "يا ترى مين صاحبة الشوكة التانية".. "لما تيجي تعمل ‏move on‏ من علاقة ‏فتقلب معاك ‏come back‏".. "ما هو أنتوا برضو مكانش ينفع حد يتصور بشوكتين

والتاني بسكينتين ومش ‏عايزين المصريين يعرفوا".. أحمد أبو هشيمة عرض صورة على صفحته بعدها ياسمين صبري عرضت ‏صورة على صفحتها وهو قدامه السكاكين وهي قدامها الشوك ونفس الفيو والأباجورات والمفارش والترابيزة ‏والكراسي ومبروك الرجوع".. "أنباء عن عودة ياسمين صبري لأبو هشيمة وإحنا مصحصحين أوي" وغيرها ‏من التعليقات.‏

وكانت ياسمين قد أثارت الحيرة بين جمهورها منذ أيام بعد ظهورها في صورة نشرتها عبر حسابها الخاص ‏في "إنستغرام" وهي تضع خاتم زواج في إصبعها، وذلك بعد انقضاء عدّتها عقب طلاقها من زوجها السابق ‏رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وهو ما جعل متابعيها يتساءلون ما إذا كانت مخطوبة بالفعل أم أنها عادت ‏إلى طليقها، خاصة بعد انتشار أخبار عن ظهورهما معاً في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي.‏

وعلّق بعض نشطاء السوشيال ميديا على صور ياسمين صبري الأخيرة، متسائلين عن حقيقة زواجها، فكتب ‏أحد المتابعين معلقاً: "هي اتجوزت تاني ولا إيه؟؟ في دبلة في إيدها"، وهو ما تجاهلته ياسمين ولم ترد على ‏تلك التساؤلات لتوضح صحة زواجها من عدمه، أم أنها عادت لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو ‏هشيمة.‏