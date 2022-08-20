كيد النساء.. آمبر هيرد توجه صفعة قاسية لـ جوني ديب !! تطور خطير في مسار الطلاق زلزل الوسط !!

تتهيأ النجمة الأميركية آمبر هيرد لتوجيه صفعة جديدة لطليقها جوني ديب بعد الكشف عن مواجهة قضائية جديدة ضد زوجها السابق ومواطنها النجم جوني ديب، عقب خسارتها المعركة القانونية الأخيرة ضده.

وتخلّت هيرد عن المحامية إيلين تشارلسون بريديهوفت التي خاضت المواجهة الأخيرة، وذكر ناطق باسم هيرد أنها وظّفت المحامي ديفيد إل أكسلرود، وزميله جاي وارد براون، من شركة "بالارد سباهر"، لقيادة فريق دفاعها القانوني في قضيتها ضد بطل "قراصنة الكاريبي"، وذلك مع الإبقاء على المحامي بن روتنبورن كمستشار مشارك.

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بحماية الحق الأساسي لحرية التعبير، فإننا ننظر إلى قرار هيئة المحلفين ليس كبداية النهاية، لكن مجرد نهاية البداية... هناك محكمة مختلفة تستدعي تمثيلاً مختلفاً، خاصة أن الكثير من الأدلة الجديدة يظهر الآن".

وكانت آمبر هيرد قد أعلنت إفلاسها رسمياً، بسبب الرسوم القانونية الباهظة التي تكلفتها في المعركة القضائية ضد ديب في المحكمة، حيث أصدرت هيئة محلفين أميركية قراراً يدين هيرد بتُهمة التشهير بزوجها السابق .

وفرضت عليها تعويضاً قدره 15 مليون دولار لفائدة جوني. كما رفضت المحكمة محاولة هيرد إلغاء الحكم ضدها أو الإعلان عن وجود خطأ في المحاكمة.

وفجّرت مجلة Pop Topic الأسترالية مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أعلنت أن آمبر هيرد تتجه إلى المشاركة في فيلم إباحي، للخروج من مأزق إفلاسها.