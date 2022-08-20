سبب طلاق آيتن عامر انكشف أخيراً للملأ.. لن تصدق ما اعترفت به وصدم أمير كرارة: مينفعش تقول كده !!

تتجاهل الفنانة أيتن عامر أخبار طلاقها من مدير التصوير محمد عز العرب، وتواصل تفاعلها مع الجمهور عبر حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أصبح شبه يومي خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت أيتن من خلال حسابها في "إنستغرام" فيديو جديداً لها على طريقة "تيك توك"، أشعلت به الموقع بعد تفاعل الكثير من جمهورها معه... حيث ظهرت في الفيديو وهي تحاكي مشهداً من أحد أعمالها تتكلم فيه باللهجة الريفية.

هذا وكانت كشفت آيتن عامر عن شعورها بالملل من حياتها الزوجية، وذلك خلال استضافتها في برنامج "سهرانين"، مع أمير كرارة منذ عام تقريباً ما رأ فيه الجمهور سبباً لطلاقها.

وقالت خلال اللقاء: "كنت وردة مفتحة قبل الجواز، أقوم من النوم براحتي أطبخ براحتي، أعمل أي نوع أكل، محدش يطلب مني نوع معين، إنما عز جوزي كل يوم إجازة من الشغل لازم ياكل في البيت، أنا بقى عندي شغل أو غسيل هو ملوش دعوة، وممكن أقعد أربع ساعات أعمله طبخة".