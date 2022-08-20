مأساة عمر خان التي هزّت الهند.. لن تصدق كيف أصبح وضعه بعد أن شاب شعره وأصبح عجوزاً !!

ورطة جديدة تلك التي وقع فيها الفنان الهندي العالمي عامر خان بعد محاولة الجمهور مقاطعة فيلمه، بالإضافة إلى أنّ زوجته تحاول أن تهرب من البلاد.

وفقًا لتقرير The Indian Express، قال عامر خان في تصريحاته إنه يشعر بالحزن بسبب مقاطعة فيلمه، مُشيرًا إلى أن المتصيدون يجعلون الأمر يبدو وكأنه لا يحب بلده ولكن هذا “غير صحيح” على الإطلاق.

وردًا على سؤال عما إذا كانت حملات مقاطعة بوليوود تؤثر عليه، قال: “قاطع بوليوود، قاطع عامر خان، قاطع Laal Singh Chaddha، أنا أشعر بالحزن لأن الكثير من الناس الذين يقولون هذا في قلوبهم يعتقدون أنني شخص لا يحب الهند، إنهم يؤمنون بذلك في داخلهم، لكن هذا غير صحيح على الإطلاق”.

وأضاف قائلًا: “أنا حقًا أحب البلد، هذا أنا، إنه لأمر مؤسف أن يشعر بعض الناس بهذه الطريقة، أريد أن أؤكد للجميع أن الأمر ليس كذلك، لذا من فضلك لا تقاطع أفلامي، ومن فضلك شاهدها”.

تحدث عامر خان، في حفل توزيع جوائز Ramnath Goenka للتميز الصحفي في عام 2015 ، عن تزايد عدم التسامح في البلاد وكيف اقترحت زوجته آنذاك كيران راو مغادرة البلاد، وقال: “عندما أتحدث مع كيران في المنزل، قالت: هل يجب أن نخرج من الهند؟”.

وتابع عامر خان حديثه قائلًا: “هذا كارثي بالنسبة لكيران، لأنها تخاف على طفلها، وتخشى ما سيكون عليه الجو من حولنا. إنها تشعر بالخوف من فتح الصحف كل يوم، وهذا يشير إلى أن هناك هذا الشعور بالقلق المتزايد، وهناك يأس متزايد، تشعر أنك ضعيف، وهذا المعنى موجود في داخلي”.