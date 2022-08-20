لن تصدّق من هو زوج الفنانة مي كسّاب؟! أشهر فنان شعبي في الوسط الفني والمفاجأة أكبر منه بتسع سنوات !!

بمرور سبع سنوات على زواجها من مؤدي المهرجانات الشهير أوكا (31 عاماً) احتفلت الفنانة مي كساب (40 عاماً).

ونشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة جمعتهما معاً ووجهت من خلالها رسالة رومانسية إليه حيث كتبت قائلة: "عيد جوازنا السابع ربنا يخليك لينا ويحققلك كل أحلامك".

وكانت مي قد كشفت في تصريحات إعلامية عن الأسباب التي أرغمتها على الابتعاد عن الغناء في الفترة الماضية والتوجه إلى التمثيل، مشيرةً إلى أنها تركز حالياً على اختيار أدوار متنوعة وليست متكررة، لأن ‎التنوع في الأدوار مهم جداً.

وقالت إنها بدأت في الأيام الماضية تصوير فيلم "سنة أولى خطف" مع بيومي فؤاد وياسر الطوبجي وأحمد فتحي، مضيفةً: "لم تكن لدي موهبة التمثيل لأن موهبتي الأساسية هي الغناء، لكن والدي هو من دعمني حتى أتجه للتمثيل... خرجت من مسلسل "أحلام سعيدة" معنوياتي مرتفعة، وهذه النتيجة متوقعة نتاج التعب في التصوير".

وأكدت مي كساب: "‎أنا متوقفة في الفترة الحالية عن الغناء وأركّز في التمثيل، ولست متسرعة في العودة و‎أربّي حالياً ثلاثة أولاد الى جانب العمل، وأحاول التوفيق بين حياتي المهنية وحياتي الأسرية".

وكان آخر أعمال مي كساب، مسلسل "أحلام سعيدة" مع الفنانة يسرا، والذي عُرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته كلٌ من: غادة عادل وشيماء سيف وعماد رشاد، وهو تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.