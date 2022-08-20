سألوا حلمي بكر عن رأيه في دوللي شاهين وأغنيتها الجديد (ننه هو) فكاد ينفجر غضباً وصدم الوسط الفني برأيه الجريء !!

هاجم الموسيقار حلمي بكر الفنانة دوللي شاهين، بعد طرحها أغنية جديدة بعنوان "ننه هو" في لهجة غاضبة.

وقال بكر خلال مداخلته: "دي كارثة وجريمة، الحكاية زادت عن حدّها وبقت بايخة"، مشيراً إلى "أن عدم تفعيل القانون من جانب نقابة المهن الموسيقية، أو وزارة الثقافة، أو وزارة السياحة، أو الرقابة؛ سيزيد من انتشار تلك الجرائم الفنية".

وتساءل بكر: "مين سمح لها تفتح استوديو؟ الناس اللي بتدافع عن الأغاني الهابطة؛ المفروض يتكسفوا على دمهم، دي نوعية رخيصة من الغناء".

وأضاف أن مثل هذه النوعية من الأغاني التي تحتوي على كلمات خادشة، ستأكل الأخضر واليابس، مشيراً إلى أن "مؤدّي المهرجانات سرقوا أوبريت "الحلم العربي"، وحطوا عليه كلام رخيص، والنقابة والمصنفات والجهات الرقابية ما عملتش حاجة ضدهم".

وكانت دوللي شاهين قد طرحت أحدث أغنياتها "ننه هو"، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأثارت حالة من الجدل على السوشيال ميديا؛ بتصدّرها التريند، وتحقيق مليون مشاهدة منذ طرح الأغنية.

والأغنية من كلمات دوللي شاهين، في أولى تجاربها في كتابة الأغاني، بالتعاون مع الشاعر الغنائي خالد حمزاوي، وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز.