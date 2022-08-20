هل تتذكرون روزاليندا الحسناء؟ شاهدوا كيف أصبحت عجوزاً اليوم بعد غدر السنين!

نالت تاليا شهرة كبيرة، في التسعينيات، في العالم، عبر مسلسلات ناجحة قدّمتها، في تلك الحقبة، وكان أشهرها (روزاليندا) عام 1999، والذي عُرض في العالم العربي، لأول مرة عام 2001.

تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حديثة للفنانة المكسيكية تاليا التي عرفت في العالم العربي من خلال شخصية روزاليندا.

وتركزت تعليقات الجمهور على شكل الفنانة وعلى التحولات التي طرأت عليه بعد سنوات من الغياب عن الشاشة ورأى بعضهم أنها لم تتغير كثيراً فيما اعتبر آخرون أن علامات التقدم في السن بدأت بالظهور عليها.

يحكي المسلسل، قصة روزاليندا، الفتاة التي تعمل بائعة للزهور، وتتعرف على شاب ثري، تقع في حبه، ويقرران الزواج، لكن والدته ترفض ذلك، إلا أنه يتزوج رغماً عنها، إلا أنه يكتشف أن والدة روزاليندا، قاتلة أبيه، فيتخلى عنها وهي حامل بطفله، وتتوالى أحداث المسلسل في إطار درامي شيّق. شارك في بطولة المسلسل، فيرناندو كاريو، أنجيليكا ماريا ولوبيتا فيرير.

كما قدّمت تاليا مسلسلات شهيرة، منها: ماريا مرسيدس عام 1992، وماريمار عام 1994. ومن الجدير ذكره، أن تاليا بالإضافة لكونها ممثلة، فهي مغنية شهيرة، بدأت الغناء في سن مبكرة، وقد حققت ألبوماتها مبيعات فاقت 19 مليون دولار. وخلال مسيرتها الفنية، قدّمت 17 ألبوماً غنائياً، كان أولها (تاليا) عام 1990.

ورغم إنها من مواليد آغسطس 1971 وبلغت سن الخمسين إلا إنها مازالت محتفظة بجمالها وشبابها ومرحها الذي يذيب قلوب الملايين من معجبيها حول العالم.