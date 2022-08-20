متابعة تحرج فريدة سيف النصر هو أنتي بتصرفي منين؟.. الفنانة كشفت وضعها المادي بكل صراحة وبدون خجل!!

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن رفضها بعض الأوار التي تعرض عليها خلال الفترة الحالية بسبب عدم رضائها عنها، وعدم أعجابها بها.

وكتبت فريدة سيف النصر، قائلة:" صباح الرضا.. زي ما دائما ماباخبيش عليكم حاجه.. اه بحب الشغل بتاعي جدا.. دي موهبه من الله عز وجل.. لكن في حاجات ماينفعش اعملها والحمد لله ليا علامات بفضله هو".

وتفاعل العديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، على كلام فريدة سيف النصر.

ووجهت إحدى المتابعات سؤول لفريدة، قائلة :" هو حضرتك أكيد بتشتغلي حاجة جنب التمثيل أو عندك بيزنس اكيد صح؟، لترد عليها فريدة، قائلة" لاه ولا حاجه بيطلع لي حاجه بسيطه من ورث ابويا وأهله بيشغلوه .

وباعرف اعيش ملكه بلا احتياج لأحد والبركه في تربية أمي بنت البلد لوزه الله يرحمها..اللي مامعاهوش مايلزموش واللي يبص لعيشة غيره تحرم عليه عيشته...ارضي هايرضا ويراضيك وتتراضا".

وهاجمت الفنانة فريدة سيف النصر بعض المواقع الاعلامية التي تقوم بمهاجمة الفنانين وكشف اسرارهم واظهارها للعلن، معبرة عن انزعاجها من هذا الأمر.