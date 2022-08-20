فنانة شهيرة أصيبت بالكبد وصرفت كل ما تملك.. فقررت شادية اعانتها وأنفقت عليها لأكثر من 30 عام حتى توفت.. شاهد من تكون !!

عرفت الفنانة الراحلة شادية بالعديد من المواقف الإنسانية حتى من قبل اعتزالها وارتدائها الحجاب.

ومن بين مواقف شادية الإنسانية، موقفها عندما علمت أن الفنانة سميحة توفيق، التي لعبت دور " أم بدوي" في مسرحية "ريا وسكينة" مريضة بالكبد وانفقت كل ما تملك ولم تعد تستطيع معالجة نفسها، فقررت الإنفاق على علاجها.

وقد ظلت شادية تنفق على علاج سميحة توفيق لمدة تقترب من ٣٠ عاما، حتى وفاة سميحة توفيق في عام ٢٠١٠، وذلك دون أن تتكاسل عن هذا العمل الخير.

جدير بالذكر بأن مسرحية "ريا وسكينة" بطولة شادية، وسهير البابلي، وعبدالمنعم مدبولي، وأحمد بدير، وسميحة توفيق، وراندا عوض، وغيرهم.