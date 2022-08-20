جوان جبور نجمة فريق كاظم الساهر .. من طفلة صغيرة في برنامج ذا فويس كيدز قبل سنوات الى شابة تضج بجمال وانوثة صارخة

جوان جبور قدمت لأول مرة على The Voice Kids في الموسم الأول، وادت على المسرح أغنية أنا قلبي دليلي للمطربة ليلى مراد، ثم انضمت إلى فريق كاظم الساهر، حيث تطورت مهارتها كثيراً لكنها خرجت خلال مرحلة المواجهة ولم تصل إلى المواجهة النهائية.

ونالت جوان إعجاب الجمهور بسبب براءة ملامحها وتسريحة شعرها الطفولية الجميلة التي تركت أثر مميز لدى الجميع، لكن بعد أن كبرت اختلفت ملامحها كثيراً وأصبحت جميلة اكثر، بخاصة مع تسريحة شعرها ولونه الجديد الذي جعلها تبدو أكبر سناً.

ولفتت جوان جبور الأنظار إليها منذ فترة، عندما علقت على أحداث انفجار مرفأ بيروت، وقدمت أغنية من قلبي سلامٌ لبيروت، على طريقتها الخاصة ولاحظ الجمهور أن صوتها وطبيعته تغيرت تماماً بعد مرور 4 سنوات على مشاركتها في ذا فويس كيدز.

ويذكر ان جوان تخضع لتدريبات صوت بشكل منتظم، لكي تحافظ على مسيرتها في مجال الغناء، كما أنها تحافظ على العلاقات مع زملائها في ذا فويس كيدز بعد كل هذه المدة.