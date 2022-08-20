ابن المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم يقل أدبه ويطلب الزواج من زوجة والده الراحل.. النجمة الشهيرة علّمته درساً قاسياً في الأدب !!

اثارت المطربة منار اللبنانية الجدل بعد حديثها عن زواجها من الراحل شعبان عبد الرحيم وخلافها على الميراث مع أبناءه.

جاء ذلك في حلقة تلفزيونية لبرنامج "مع تمام" عبر تلفزيون الجديد، تحدثت من خلالها على خبايا وأسرار علاقتها مع الفنان شعبان عبد الرحيم.

وفي بداية الحلقة، قام الإعلامي تمام، بسؤال منار اللبنانية حول حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم، لتنفي وصول العلاقة إلى الزواج، وجدد السؤال حول سبب تنازعها على ميراث شعبولا، لتجيب بأنه أعطاها فيلا لها قبل وفاته، ومعها إثباتات.

وأشارت منار اللبنانية، أنها حضرت حفل زفاف حفيدة شعبان عبد الرحيم، بسبب حبها للمطرب الراحل قبل وفاته.

الإعلامي تمام فاجاها فيديو لـ عصام شعبان عبد الرحيم، ظهر فيه، يعرض على منار اللبنانية الزواج، وقال: «سيبك من حوار الجواز من أبويا، أنا بعرض عليكي الجواز تقبلي»، لتجيب منار قائلة: «أنا بقوله وقف هالمسخرة».

وكشفت منار اللبنانية، عن حقيقة صلة اسمها باسم قناة المنار التابعة لحزب الله الشيعي في لبنان، لتنفي ذلك عنها.