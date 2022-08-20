شيرين عبد الوهاب تحرق قلب طليقها حسام حبيب بظهورها مع عدوه!

اثارت الصورة المنشورة مؤخراً للفنانة شيرين الكثير من الجدل حيث اطلق العديد من المتابعين التكهنات حاول محاولة الفنانة والنجمة المصرية الشهيرة شيرين عبد الوهاب، استفزاز طليقها الفنان حسام حبيب مع عدوه اللدود.

حيث نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أحدث صورها عبر صفحتها في موقع “إنستجرام”، وظهرت بها مع الموزع الموسيقي طارق مدكور، والشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن والممثل أحمد صلاح حسني، بالإضافة إلى المنتج ياسر خليل “مدير أعمالها الأسبق” وعلقت “مع أقرب الصحاب”.

والمفارقة هنا أن ظهور المنتج ياسر خليل، جاء بعد 5 سنوات من إعلان الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن إعفائه من إدارة أعمالها، وبالتزامن مع الهجوم الذي تعرضت له، بسبب تعليقها الشهير “هيجيلك بلهارسيا”.

وطاردت شيرين عبدالوهاب، شائعات عديدة خلال فترة تولي “ياسر”إدارة أعمالها، منها وجود قصة حب، وإنها السبب في انفصاله عن زوجته، قبل أن تقوم بالرد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: “ياسر هو المسؤول عن كل شغلي، وانا بعتبره زي أخويا وأكتر”.

عام 2018 ، وجهت شيرين، اتهاما صريحا إلى “ياسر “، بالمسئولية عن تسريب الفيديو الذي كان السبب في أصعب وأسخن أزماتها.

شيرين، خلال ظهورها في برنامج “مجموعة إنسان” على “إم بي سي”، وجه الإعلامي علي العلياني، إليها سؤال عما إذا كان مدير أعمالها السابق ياسر خليل هو السبب في تسريب فيديو “البلهارسيا”، وأجابت بكل حسم “نعم”، مؤكدة أنها استغنت عن خدماته لـ “فشله في إدارة أزماتها”.

الجدير بالذكر انه من المعروف، أن العلاقة بين حسام حبيب وياسر خليل ليست جيّدة على الإطلاق، وأنّ حسام حبيب منعها بعد ذلك من التواصل معه. وهي بالتالي قد عادت إليه، بعد انفصالها عن حبيب، لتحاول أن تستفزّه.