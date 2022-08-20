بعد مرور 26 عاماً من عرضه.. خطأ فادح لم يلتفت له طاقم مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. والجمهور مصدوم!

حق مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" نجاح غير مسبوق عند عرضه في عام 1996، والذي شارك فيه أبرز نجوم الفن.

ورغم مرور 26 عامًا على إنتاج مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي تم تقديمه في عام 1996، بطولة الفنان الراحل نور الشريف، والفنانة عبلة كامل، وكان وما زال له انتشار واسع في مصر وجميع الدول العربية رغم مرور هذه السنوات على عرضه الأول.

وبرغم مرور هذه السنوات الطويلة على عرضه، فإن المشاهدين تمكنوا من رصد خطأ غير متوقع في أحداث المسلسل، والتي تجسدت في بداية الحلقة 21 من المسلسل، فرغم وصاية الحاج عبد الغفور لـ فهيم أفندي على شراء أفضل قطع الأثاث لابنته الذي تكلف مبلغا باهظا فإنه لم يكن بالجودة المطلوبة.

وظهر ذلك خلال تجول ابن الوزير زوج بهيرة ابنة عبدالغفور البرعي "نور الشريف" في الشقة بعد حفل الزفاف بيوم ويظهر بجواره أحد كراسي السفرة وهو مثقوب، الأمر الذي أثار الجدل كيف لم يلتفت طاقم العمل لهذا الخطأ الواضح.

وتصدر هذا الخطأ مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب محمد نبيل: "بقى ده عفش بهيرة اللي أبوها عبد الغفور دفع فيه كل الفلوس دي!"، فيما سخرت ريهام: "كرسي بهيرة مخروم.. يا خسارة فلوسك يا عبد الغفور".

«لن أعيش في جلباب أبي» مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار مصطفى محرم، وتدور أحداث المسلسل عن قصة نجاح رجل بسيط من الصفر إلى القمة، وهو عبد الغفور البرعي (نور الشريف)،

وتدور الأحداث عن حياته الشخصية ومعارك العمل، ومعاناته مع ابنه الوحيد عبد الوهاب الذي يود الحياة بعيدا عن والده.