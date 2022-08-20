لن تصدق ما هو نوع الرجال الذين تخشى هدى المفتي الارتباط بهم.. والمفاجأة الكبرى في سبب رغبتها بترك التمثيل نهائياً!!

تسببت بعض الأمور في رغبة الممثلة المصرية ترك مجال التمثيل نهائياً وأدت الى انزعاجها بشكل كبير، معتبرةً أنها لا تستطيع أن تعيش هذا النوع من المشاكل لفترة طويلة.

وأكدت هدى خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشائلي في برنامج "معكم"، أن أهم تلك الأسباب كان تدخّل الناس بأمور حياتها الشخصية، الصغيرة والكبيرة.

حيث قالت: "مبحبش حد يدخل في حياتي بشكل محرج ومبحبش حد يدخل يسألني أسئلة محرجة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حاجات شخصية مش بحب اتكلم فيها".

ومن ناحية أخرى، أكدت هدى أنها لا تعيش علاقة حب في الوقت الحالي، وعندما يحين الوقت المناسب بوجود الشخص المناسب، لن تمنع نفسها.

وأضافت: "أنا مش مرتبطة خالص دلوقتي وبإذن الله ألقى الشخص اللي يستحق مشاعري.. وأنا أكيد في فترة حبيت من طرف واحد وفترة اتحبيت من طرف واحد.

أنا لما بحب حد بحبه بعيوبه بس في حاجات أساسية برفضها زي حد يكون بينتقدني وبيكسر فيا.. مبحبش الراجل اللي أي واحدة تعجبه، الراجل ده رعب بالنسبة لي".

الجدير بالذكر أن ​هدى المفتي​ شاركت في فيلم "بحبك" مع ​تامر حسني​، وفيلم "عمهم" مع ​محمد إمام​، حيث شهدت نشاط سينمائي استثنائي.