بعد ليلة الدخلة.. عروسة تخرج عن صمتها وتفضح عريسها بكل جُرأة وتطلب الطلاق فوراً بعد أن أكتشفت سره أمام الكل.! !

تعج محاكم الأسرة والطفل المنتشرة في جميع المحافظات المصرية بالعديد من قضايا الخلع التي تحمل بين طياتها أسرار وقصص غريبة من نوعها،

وكان من بين تلك القضية، هذه القصة الغريبة من نوعها والتي كانت سببًا في رفع زوجة قضية خلع على زوجها.



حيث لم تستطع “ريم. ع” 26 عاما، مهندسة، تحمل عادة زوجها الذي يُخرج الكثير من الغازات ذات الرائحة الكريهة باستمرار.

وقالت “ريم”، بأنها منذ أكثر من شهر وهي تعيش في قرف طول الوقت، وطلبت من زوجها أكثر من مرة الذهاب لطبيب يعالج معدته، ولكنه رفض وقال لي دي راحة، فتوجهت إلي محكمة أسرة “الرمل ثان” بالإسكندرية، لتطلب الخلع من زوجها “أحمد. إ”، 30 عاما، الذي يعمل محاسب بأحد البنوك، مردفة: “لم يحترم رغبتي في علاجه والتخلص من تلك العادة المقززة”.



كما أشارت الزوجة إلى أنه ومنذ شهر من زواجها، لاحظت وجود رائحة كريهة باستمرار في الغُرف وقت جلوسها مع زوجها، وتابعت الموقف حتى تأكدت بعد أيام أن هذه الرائحة مصدرها زوجها الذي اعتاد على إخراج “ريح” كثيراً،

وبمواجهته لم يعطِ بالاً للأمر الذي رأى إنه عادة عند كل البشر ولا يوجد منها ضرر بل هي “راحة” من أوجاع المعدة أو انتفاخ القولون، إلا أنها لم تستطع تحمل هذه الروائح وهذه العادة التي تتعمد الابتعاد عنه بسببها، وزيادة شعورها بالاشمئزاز منه.

وبناءًا عليه، وتوالت المشاحنات بيننا على أتفه الأسباب، حتى فعل فعلته أثناء زيارة أهلي، فجن جنونها من شعورها بالكسوف والخجل، وبعد ذهابهم تحدثت معه بمنتهى الهدوء

وطلبت منه الذهاب إلى طبيب متخصص لإجراء التحاليل اللازمة ومعرفة السبب وعلاجه، فقال لها بأنه ليس مريضا ولا يريد أن يتخلص من تلك العادة المقززة واصفا إياها بأنها راحة،

فتحدثت مع شقيقته الكبرى، وأخبرتها بحاله، وطلبت منها نصيحته بالعلاج حتى تستمر الحياة بيننا، ولكنه رفض حتى الإنصات لها، فطلبت منه الطلاق وذهبت إلى بيت أهلها.