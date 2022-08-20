فنان شهير يخرج من طوره ويفتح النار على إليسا لهذا السبب.. أتحداها تقول شو صار؟!

فتح الفنان زياد برجي النار على الفنانة إليسا بعد طرح أغنيتهما الجديدة التي لحنها لها منذ يومين "أنا وبس"، بعدما أعلنت عدم التعامل معه مستقبلا.

وقال زياد برجي في تسجيل صوتي نشره برنامج ET بالعربي، :" بتحداها تطلع تقول للعالم شو صار.. أنا حليت أموري معك يا إليسا على التلفيون مثل أي صديق عاتب وقطع علاقته بصديقه".

وكشف زياد برجي عن صدمته من تصريحات إليسا بحقه ومحاولتها منعه من غناء "أنا وبس" بصوته رغم انه ملحن الأغنية.

وأكد زياد برجي على أنه كان يجهز هذه الأغنية ليطرحها بصوته موضحا "لما عجبت إليسا أعطتها الأغنية من كل قلبي بإتفاق خاص شفهي أمام الله بيني وبينها".

وتابع زياد برجي في تصريحاته للبرنامج التلفزيوني "كنت ناوي أنزل هالأغنية بصوتي، لإن إليسا بتعرف إنها كانت معمولة لزوجتي ولعيد زواجنا، وكنت ناوي أنزلها بعد 6 شهور، وبما إن الشئ اللي صار بيني وبينها ورح يبقي هيك أمام الله، قررت أنزل الأغنية بعيد زواجنا 11 سبتمبر".

وتاب "أنا اخترت نادين الراسي لتصور معي الأغنية، لأنها بتعرف القصة كلها من أولها، ولأن زوجتي قالتلي إذا بدك تحكي قصتنا بدي نادين بس تمثلها، نحن جاوبنا الفن بالفن،

والمسبات بالأدب، ورح جاوب عالأغنية بالأغنية، أرقى من هيك شو بدك مني؟ بتقطع علاقتك بصديق عبر الهاتف في أرقى من هيك؟ خلاص اللي بدي وصله للناس وصلته"

.الجدير بالذكر ان إليسا طرحت، الثلاثاء الماضي، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “أنا وبس” التي تشهد التعاون الأول بينها وبين زياد برجي كملحن ومن كلمات أحمد ماضي.