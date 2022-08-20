أول ظهور علني لزوجة علي ربيع التي تفوقت على نجمات مصر بجمالها.. والجمهور مناخيرهم متشابهة

تداولت حسابات خاصة بأخبار المشاهير والفنانين عبر شبكة مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان علي ربيع برفقة زوجته، حيث أشادوا بجمالها واعتبروها أجمل من كل الفنانات المصريات.

الصورة الت نشرت على "إنستجرام"، وجمعتعهما مع ابنتهما مليكة نالت إعجاب الكثيرين وعلق المتابعون، ربنا يديم عليكم الصحة والعافية ويحرسكم من العين، في حين قال أخرون:" مناخير علي ربيع وزوجته متشابهين الى حد كبير. في المقابل علق أحد المتابعين قائلاً: "قمر يا روح قلبى ربنا يبعد عنكو العين".

يجدر الإشارة إلى أن فيلم علي ربيع الأخير "زومبي" قد حصدإيرادات بلغت 82,967 ألف جنيه ليلة الثلاثاء الماضي، ليصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 18مليوناً و330 ألف جنيه فى شباك التذاكر، منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى.